Ucraina, attacco russo a Odessa: nave turca in fiamme nel porto di Chornomorsk

(LaPresse) Un’imbarcazione civile di proprietà turca è stata danneggiata in seguito a un attacco aereo russo contro la città portuale ucraina di Odessa, sul Mar Nero. Lo ha confermato il presidente Volodymyr Zelensky, precisando che i bombardamenti hanno colpito l’area portuale di Chornomorsk, nella regione sud-occidentale dell’Ucraina. Le immagini diffuse dal Servizio di emergenza statale ucraino mostrano i vigili del fuoco impegnati a domare un vasto incendio a bordo della nave colpita. Secondo i media locali, l’imbarcazione appartiene a una compagnia turca. L’attacco ha provocato danni anche alle infrastrutture civili della zona, lasciando diverse aree di Odessa senza elettricità e acqua. Le autorità continuano a valutare l’entità dei danni mentre proseguono le operazioni di emergenza.