Piazza Fontana, Sala: “Dobbiamo rinnovare la memoria e parlare tanto ai giovani”

(LaPresse) Alle 16.37 del 12 dicembre 1969 una bomba alla Banca Nazionale dell’Agricoltura in piazza Fontana a Milano provocò 17 morti e 88 feriti. Nel giorno del 56esimo anniversario, Milano ha ricordato la strage con una marcia da piazza Della Scala a piazza Fontana e la deposizione di corone di fiori sotto la lapide in ricordo delle vittime. “Dobbiamo rinnovare la memoria, dobbiamo parlare tanto ai giovani, a volte i giovani sembrano essere disorientati, ma lavorare sulle loro coscienze e sui loro valori può essere molto molto importante”, ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala a margine della manifestazione. “Quei crimini di natura fascista, oggi ripropongono un mondo che sta tornando verso gli autoritarismi, verso il rischio di dittature – ha proseguito Sala – Io non voglio evocare i fantasmi, ma voglio dire che il fascismo è ancora presente nelle nostre strade, quindi per me personalmente il messaggio vuole anche essere questo”.