Mar Cinese Meridionale, tre pescatori filippini feriti dalla Guardia costiera di Pechino

(LaPresse) Le navi della guardia costiera cinese hanno utilizzato potenti cannoni ad acqua e manovre di blocco contro 20 pescherecci filippini al largo di una secca contesa nel Mar Cinese Meridionale, ferendo tre filippini e danneggiando due delle loro imbarcazioni in un assalto che ha messo a repentaglio la loro vita. I funzionari cinesi non hanno commentato immediatamente l’ultima escalation delle controversie territoriali irrisolte nel Mar Cinese Meridionale, ma hanno promesso di difendere a tutti i costi i territori rivendicati.