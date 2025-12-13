Accesso Archivi

Accesso Archivi

sabato 13 dicembre 2025

Ultima ora

Mar Cinese Meridionale, tre pescatori filippini feriti dalla Guardia costiera di Pechino

LaPresse
LaPresse

(LaPresse) Le navi della guardia costiera cinese hanno utilizzato potenti cannoni ad acqua e manovre di blocco contro 20 pescherecci filippini al largo di una secca contesa nel Mar Cinese Meridionale, ferendo tre filippini e danneggiando due delle loro imbarcazioni in un assalto che ha messo a repentaglio la loro vita. I funzionari cinesi non hanno commentato immediatamente l’ultima escalation delle controversie territoriali irrisolte nel Mar Cinese Meridionale, ma hanno promesso di difendere a tutti i costi i territori rivendicati.