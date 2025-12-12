Piazza Fontana, la commozione del vigile fuoco: "Intervenni per primo, fu straziante"

“I vetri, gente che si lamentava, gente che aveva perso un pezzo di gamba. Era una cosa straziante, però purtroppo noi dovevamo fare il nostro lavoro”. Romeo Turrin, caporeparto dei vigili del fuoco in congedo fu fra i primi a intervenire il 12 dicembre 1969 dopo lo scoppio della bomba alla Banca dell’Agricoltura in piazza Fontana a Milano. L’esplosione provocò 17 morti. “Sembrava uno scoppio, ma di una caldaia. Però poi, quando siamo arrivati, ci siamo resi conto di quello che era – ha proseguito il vigile del fuoco – Io non lo dimenticherò mai. Come ho detto più di una volta, ho fatto quattro terremoti, ho fatto alluvioni, ho fatto quasi 34 anni di servizio però piazza Fontana, non lo dimenticherò mai. Ho fatto due viaggi con l’autolettiga nostra a portare i feriti. Uno in particolare, a voce bassissima mi dice Pompiere le do il numero di telefono, telefoni a casa e dica che sono vivo”, ha concluso in lacrime.