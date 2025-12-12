Delitto Garlasco, legale Sempio: "Predisposte domande su perizia Albani"

“Stiamo esaminando la perizia Albani riga per riga, mancano una ventina di pagine. Su ogni affermazione di Albani appuntiamo se la riteniamo condivisibile al 100%, in parte, oppure se meriti domande di approfondimento. Abbiamo predisposto una serie di richieste, di chiarimenti, domande pacate, non polemiche e tantomeno volte a ribaltare l’esito di quella perizia. Sono una decina di domande: oggi finiamo l’elenco delle domande“. Così ai cronisti il legale di Andrea Sempio, avvocato Liborio Cataliotti, entrando nel laboratorio Genomica a Roma. Secondo il legale, la perizia, “quando venne disposta pareva dovesse essere la prova che avrebbe inchiodato l’assassino. Così veniva dipinta, la prova dell’ultimo contatto avuto con l’assassino da parte della povera vittima. La perizia ha svelato, o si è rivelata tutt’altro: con senno di adesso, è una pistola ad acqua. Con senno di allora era una pistola fumante, con senno di ora ad acqua”.