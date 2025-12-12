Delitto Garlasco, genetista: "Profilo dna Sempio ha importanza relativa"

“L’elaborazione biostatistica è una elaborazione che facciamo in tutti i nostri lavori forensi perchè si dà sempre il peso dell’evidenza, quindi quanto è significativo quel dato”, “a mio parere questo profilo è un profilo misto, per quanto gli alleli siano presenti anche nella ‘y’ del suignor Sempio, in realtà ha un significato relativamente importante. Non è una cosa che si risolverà con il dna, questo penso sia abbastanza evidente”. Lo ha detto la dottoressa Marina Baldi, genetista e consulente di Andrea Sempio, entrando nel laboratorio Genomica a Roma.