Venezuela, Machado a Oslo: "Fiduciosa che il mio Paese tornerà libero"

“Ho grandi speranze che il Venezuela sarà libero e che trasformeremo il paese in un faro di speranza e opportunità, di democrazia”. Lo ha affermato la vincitrice del premio Nobel per la pace, la leader dell’opposizione venezuelana Maria Corina Machado, in una conferenza stampa a Oslo, in Norvegia, dove è arrivata nelle ultime ore. Machado ha detto anche di credere che il governo di Caracas non conoscesse il suo nascondiglio “altrimenti avrebbero fatto di tutto per impedirmi di venire qui”, ha aggiunto. La politica venezuelana ha poi ringraziato “tutti quegli uomini e quelle donne che hanno rischiato la vita per poter essere qui oggi”.