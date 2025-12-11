Riforme, Casellati: "Abrogati 30mila atti, il 28% stock normativo"

“Come Governo abbiamo già iniziato grosso lavoro di smaltimento normativo abrogando 30mila atti pre-repubblicani che avevano perso tutti i loro effetti ingombrando il complesso normativo. Abbiamo esaminato più di 40 chilometri di norme sottoponendoli ai vari ministeri competenti. Questo ha generato lo smaltimento del 28 per cento stock normativo vigente. I cittadini avranno enormi facilitazioni nel loro percorso di vita perché la burocrazia è una sorta di stalker, i cittadini avranno la certezza di quelli che sono i loro diritti perché quando ci sono leggi che si sovrappongono e si contraddicono diventa difficile l’interpretazione”. Così la ministra per le Riforme istituzionali, Maria Elisabetta Casellati, a margine della sottoscrizione del Protocollo per la semplificazione normativa a Palazzo Lombardia con il presidente Attilio Fontana. “La semplificazione normativa è una straordinaria leva di carattere economico, sarà a beneficio anche delle piccole medie imprese perché i costi sono esorbitanti. Significa anche attirare investimenti dagli esteri”, ha concluso Casellati.