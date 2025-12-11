Milano, 15enne rapina coetaneo in metro: il video dell’aggressione

Un 15enne è stato arrestato con l’accusa di rapina aggravata in concorso per aver derubato un coetaneo alla fermata della metro M1 Inganni a Milano. Lo scorso lunedì la polizia, nel pomeriggio, è intervenuta nei pressi della banchina della metro dopo la segnalazione al 112 di una lite in corso tra ragazzi. Giunti sul posto, i poliziotti hanno fermato due 15enni, tra cui la vittima della rapina, cittadino egiziano. Il ragazzino ha riferito agli agenti che poco prima, presso il parcheggio sotterraneo della fermata metropolitana M1 Bisceglie, era stato rapinato da un gruppo di ragazzi, composto dall’altro 15enne fermato e altri suoi amici, i quali, dopo averlo aggredito con calci e pugni, gli hanno sottratto un sacchetto contenente alcuni acquisti fatti poco prima, il giubbotto e il portafoglio. Mentre il gruppo si allontanava in direzione della fermata metropolitana, la vittima, all’altezza delle scale che conducono alla banchina dei treni, ha raggiunto i suoi aggressori dove è scaturita un’altra colluttazione al termine della quale è riuscito a bloccare il coetaneo mentre gli altri giovani si sono allontanati con la refurtiva a bordo di un convoglio della metro.