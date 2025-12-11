FS, l'Ad Donnarumma: "Nel 2025 investiti 18 miliardi. Puntualità migliorata"

Ferrovie dello Stato presenta l’aggiornamento al Piano strategico per il 2025-2029. “Next level” è il titolo della tabella di marcia per quello che FS promette essere il ivello successivo del trasporto su ferro. Alla presentazione nella Sala Petrassi all’Auditorium Parco della Musica di Roma presente il vicepresidente del Consiglio e ministro dei Trasporti Matteo Salvini e il presidente del Gruppo FS Tommaso Tanzilli. Sono 18 i miliardi investiti dal Gruppo FS in Italia e in Europa. Tra i principali punti del piano miglioramento delle infrastrutture, della puntualità e della connettività a bordo.

A fare gli onori di casa e presentare il piano l’Amministratore delegato e Direttore generale di Ferrovie dello Stato: “Sono molto soddisfatto di come sta rispondendo l’organizzazione delle Ferrovie dello Stato che è la più grande azienda infrastrutturale italiana con quasi 100mila dipendenti. Nei suoi 120 anni di storia raggiunge il suo picco massimo di investimenti con circa 18 miliardi in un solo anno e circa 7 miliardi di Pnrr. La puntualità? È migliorata quest’anno. Il dato più significativo lo abbiamo avuto nel confronto tra luglio 2024 e 2025 con 10 punti percentuali di miglioramento “.