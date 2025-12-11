Delitto di Garlasco, Sempio torna a Roma con gli avvocati e il consulente Armando Palmegiani

Andrea Sempio – indagato per il delitto di Garlasco – oggi a Roma per un vertice con i suoi avvocati, il consulente Armando Palmegiani, nei laboratori dove lavora la genetista Marina Baldi. “Lo scontrino non ha valore, altrimenti la procura lo avrebbe sequestrato”, ha dichiarato Palmegiani parlando coi giornalisti del tagliando del parcheggio dell’indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, che risale alla mattina del delitto. Palmegiani ha parlato anche dell’udienza del 18 dicembre, giorno della chiusura dell’incidente probatorio.