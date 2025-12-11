Carceri, Nordio: "Indulti? Meglio ridurre carcerazione cautelare"

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha parlato con i cronisti al termine del dibattito ad Atreju sulla riforma della giustizia. “C’è un 15% di detenuti non sottoposti a condanna definitiva, molti vengono prosciolti, quindi la detenzione risulta ingiustificata. Trovo più ragionevole evitare si entri in prigione prima del processo, quando si è presunti innocenti, più che liberarli, sia pure per indulgenza, dopo la condanna quando si è colpevoli conclamati”. Il Guardasigilli ha proseguito: “Stiamo lavorando per una ridefinizione della situazione carceraria e dei criteri di carcerazione in tre direzioni: la più importante in questo momento è la detenzione differenziata di tossicodipendenti che più che essere delinquenti da punire sono malati da curare. Serve una detenzione differenziata presso le comunità con adeguato controllo”, ha aggiunto.