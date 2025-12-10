Usa, Trump: “Perché accogliamo solo persone provenienti da paesi 'sporchi'?”

(LaPresse) Durante una tappa in Pennsylvania, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha cercato di mettere in evidenza il suo impegno nella lotta contro l’inflazione, ma il discorso si è concentrato su temi controversi legati all’immigrazione. Parlando davanti a una folla in un casinò e resort a Mount Pocono, l’inquilino della Casa Bianca ha affermato che l’inflazione non rappresenta più un problema e ha criticato i democratici, accusandoli di usare il termine “accessibilità” come una “bufala” per danneggiare la sua reputazione. Tuttavia, gran parte del discorso si è concentrata su osservazioni simili a quelle fatte per la prima volta a porte chiuse nel 2018 e poi negate, in cui il presidente si è chiesto perché gli Stati Uniti non accolgano più immigrati dalla Scandinavia. “Perché accogliamo solo persone provenienti da paesi problematici?” ha detto Trump sul palco, chiedendo di ricevere immigrati da Norvegia e Svezia, “solo pochi”. Ha inoltre dichiarato di essere contrario ad accogliere immigrati provenienti da paesi come Afghanistan, Haiti e Somalia, definendo quelle nazioni “un disastro, sporche, piene di criminalità”.