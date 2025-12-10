Blitz a Palermo, 50 arresti contro la riorganizzazione di Cosa nostra

(LaPresse) L’ultima indagine della polizia, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo guidata da Maurizio de Lucia, ha assestato un nuovo colpo alla riorganizzazione dei clan: nella notte sono state arrestate 50 persone, considerate al centro di traffici di droga ed estorsioni. Le intercettazioni rivelano una mafia tornata liquidissima, grazie soprattutto al mercato degli stupefacenti. Il pizzo, però, resta una voce centrale: non solo per i guadagni, ma per riaffermare la signoria dei clan sul territorio. Un quadro che emerge dalle attività investigative della Squadra Mobile e della Sisco nell’area del mandamento della Noce, mentre le denunce — segnalano anche le associazioni antiracket — continuano a diminuire. Droghe come cocaina e hashish arrivano da Campania e Calabria, in uno scambio sempre più serrato tra organizzazioni criminali.