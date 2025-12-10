Australia, social vietati agli under 16. Albanese: “Orgoglioso”

In Australia è entrato in vigore il divieto di accesso ai social per i minori di 16 anni. Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube e Twitch rischiano multe fino a 49,5 milioni di dollari australiani (28 milioni di euro) se non adotteranno misure per rimuovere gli account di bambini e ragazzi di età inferiore ai 16 anni. “Questo è un giorno in cui il mio orgoglio di essere primo ministro dell’Australia non è mai stato così grande”, ha detto il premier Anthony Albanese parlando a Sydney.