A Parigi apre “Dynastic Jewels” dopo il furto dei gioielli della corona

(LaPresse) Parigi è ancora scossa dal clamoroso furto dei gioielli della corona al Louvre, ma questa settimana nella capitale tornano a brillare altri tesori reali. A pochi passi dalla Galleria Apollo — ancora chiusa dopo la rapina lampo che in quattro minuti ha svuotato le vetrine — un’altra collezione di diamanti e diademi viene ora esposta al pubblico. Tra i pezzi più ammirati c’è una scintillante tiara Cartier, commissionata nel 1903 dalla duchessa vedova di Manchester, che illumina le sale dell’Hôtel de la Marine. È qui che si apre la mostra “Dynastic Jewels”, una rassegna carica di significato: lo stesso palazzo fu teatro di un celebre furto di gioielli della corona nel 1792, e oggi ospita una selezione di tesori che hanno attraversato rivoluzioni, imperi ed esili senza mai scomparire. Distribuita in quattro gallerie, la mostra raccoglie oltre cento pezzi di straordinaria fattura, celebri tanto per il loro splendore quanto per il loro valore storico. Le opere provengono dalla collezione Al Thani della famiglia reale del Qatar, dal Victoria and Albert Museum e da prestigiosi prestatori come re Carlo III, il duca di Fife, Cartier, Chaumet e le collezioni nazionali francesi. In un clima di forte sensibilità sulla sicurezza culturale, Parigi prova così a restituire al pubblico la meraviglia dei suoi gioielli più preziosi.