Roma, sequestri e torture per gelosia o droga: le immagini delle violenze

Avrebbero sequestrato e torturato delle persone per debiti di droga o motivi di gelosia, bendando loro gli occhi e colpendole con pugni, schiaffi, spranghe o altri oggetti contundenti. In alcuni casi arrivavano addirittura a versare acqua bollente addosso alle vittime, che subivano gravi lesioni. I Carabinieri della Compagnia di Roma Trastevere hanno dato esecuzione a due provvedimenti applicativi di misure cautelari nei confronti di 11 persone in totale: sei maggiorenni, destinatari di custodia cautelare in carcere, e cinque minorenni, due dei quali destinatari di custodia cautelare presso un Istituto Penale Minorile e tre collocati presso una comunità. Gli 11, tutti italiani e domiciliati a Roma, sono gravemente indiziati, a vario titolo, di tortura, sequestro di persona e tentata estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, porto abusivo di esplosivo in luogo pubblico e danneggiamento aggravato.