Prodi: “Governo diviso su politica estera, Meloni con Trump e Salvini con la Russia”

Romano Prodi parla del governo Meloni e delle divisioni all’interno dell’esecutivo in materia di politica estera. “È possibile avere una politica estera in cui la Presidente del Consiglio ha costantemente privilegiato i rapporti con il presidente Trump, il ministro degli Esteri (Tajani, ndr) con l’Europa, l’altro vicepremier (Salvini, ndr) con la Russia? Un problema, un dilemma anche questo tra quelli che abbiamo per il futuro”, afferma l’ex premier, tra i fondatori del Pd, nel corso del suo intervento al premio Ispi (Istituto per gli studi di politica internazionale) 2025 a Milano.