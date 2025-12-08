Ucraina, Trump: "Deluso da Zelensky, non ha ancora letto la proposta di pace"

Il presidente Usa Donald Trump ha affermato che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky “non è pronto” a firmare una proposta di pace redatta dagli Stati Uniti volta a porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina. “Sono un po’ deluso dal fatto che il presidente Zelensky non abbia ancora letto la proposta. Il suo popolo la apprezza, ma lui no”, ha detto Trump parlando con i giornalisti prima di partecipare al Kennedy Center Honors, a Washington. L’inquilino della Casa Bianca ha aggiunto: “Credo che la Russia sia d’accordo, ma non sono sicuro che lo sia anche Zelensky. Il suo popolo la apprezza. Ma lui non è pronto“.