Milano, acceso l'albero di Natale in piazza Duomo: c'è anche una proposta di matrimonio

A due mesi esatti dall’inaugurazione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in Piazza Duomo a Milano si è acceso il grande albero di Natale. Protagonista dell’accensione è un maestoso abete rosso di 29 metri, proveniente da Dimaro Folgarida in Trentino. L’albero è decorato con oltre 100.000 microled e con eleganti sfere bianche perlate, impreziosite dagli emblemi Olimpici e Paralimpici e dalle “5 Vibes”, le vibrazioni grafiche che caratterizzano il look ufficiale dei Giochi. Sulla cima, torna a splendere un grande fiocco di neve luminoso, già presente lo scorso anno. Tra le migliaia di partecipanti, anche un momento romantico: una proposta di matrimonio ha emozionato la piazza tra gli applausi e l’atmosfera scintillante delle luci natalizie.