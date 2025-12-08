Leone XIV in Piazza di Spagna per l’omaggio alla Colonna dell’Immacolata Concezione

Papa Leone XIV rende omaggio alla Colonna dell’Immacolata Concezione in Piazza di Spagna a Roma. Prima volta per Prevost da Pontefice alla tradizionale preghiera dell’8 dicembre, Festa dell’Immacolata Concezione. “Fiorisca la speranza giubilare a Roma e in ogni angolo della terra, speranza nel mondo nuovo” è l’appello del Papa. “Dopo le porte sante” ha aggiunto, “si aprano ora altre porte di case e oasi di pace in cui rifiorisca la dignità, si educhi alla non violenza, si impari l’arte della riconciliazione”. Accanto a lui il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Presenti anche il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e il Prefetto della Capitale Lamberto Giannini. Al termine della cerimonia assieme alle altre cariche religiose, civili e militari presenti hanno salutato il Pontefice con una stretta di mano e uno scambio di parole. Conclusa la parte istituzionale Papa Leone ha scelto di intrattenersi alcuni minuti con i fedeli in attesa da ore davanti alle transenne per poi salire sulla Papamobile scoperta e ripartire tra gli applausi e le grida: “Viva il Papa!“.