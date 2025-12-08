Accesso Archivi

Accesso Archivi

lunedì 8 dicembre 2025

Ultima ora

Leone XIV in Piazza di Spagna per l’omaggio alla Colonna dell’Immacolata Concezione

LaPresse
LaPresse

Papa Leone XIV rende omaggio alla Colonna dell’Immacolata Concezione in Piazza di Spagna a Roma. Prima volta per Prevost da Pontefice alla tradizionale preghiera dell’8 dicembre, Festa dell’Immacolata Concezione. “Fiorisca la speranza giubilare a Roma e in ogni angolo della terra, speranza nel mondo nuovo” è l’appello del Papa. “Dopo le porte sante” ha aggiunto, “si aprano ora altre porte di case e oasi di pace in cui rifiorisca la dignità, si educhi alla non violenza, si impari l’arte della riconciliazione”. Accanto a lui il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Presenti anche il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e il Prefetto della Capitale Lamberto Giannini. Al termine della cerimonia assieme alle altre cariche religiose, civili e militari presenti hanno salutato il Pontefice con una stretta di mano e uno scambio di parole. Conclusa la parte istituzionale Papa Leone ha scelto di intrattenersi alcuni minuti con i fedeli in attesa da ore davanti alle transenne per poi salire sulla Papamobile scoperta e ripartire tra gli applausi e le grida: “Viva il Papa!“.