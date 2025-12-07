Papa Leone XIV: “Pace possibile grazie a dialogo tra cristiani e altre fedi”

Il Pontefice ricorda il viaggio in Turchia e Libano e l’impegno per unità cristiana

Papa Leone XIV ha sottolineato l’importanza della pace e del dialogo interreligioso durante la recita dell’Angelus in piazza San Pietro. “Quanto è avvenuto nei giorni scorsi in Turchia e Libano ci insegna che la pace è possibile e che i cristiani in dialogo con gli uomini e le donne di altre fedi e culture possono contribuire a costruirla”, ha dichiarato il Pontefice.

Viaggio apostolico in Turchia e Libano

Il Papa ha ricordato il suo recente primo viaggio apostolico in Turchia e Libano, accompagnato dal patriarca ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo, e dai rappresentanti di altre confessioni cristiane. A Iznik, l’antica Nicea, hanno pregato insieme nel luogo dove si tenne il primo concilio ecumenico 1700 anni fa.

Inoltre, Leone XIV ha sottolineato il 60° anniversario della dichiarazione comune tra Paolo VI e il patriarca Atenagora, che pose fine alle reciproche scomuniche tra le Chiese. “Rinnoviamo l’impegno nel cammino verso la piena unità visibile di tutti i cristiani”, ha affermato.

Messaggi di speranza e fede

Il Pontefice ha anche incontrato la comunità cattolica in Turchia, lodando il suo impegno nel dialogo e nel servizio ai sofferenti, che testimonia il Vangelo dell’amore. Prima della preghiera dell’Angelus, Leone XIV ha invitato i fedeli a vedere le luminarie natalizie come simbolo della propria capacità di essere una piccola luce nel mondo, accogliendo Gesù come germoglio di un mondo nuovo.

Infine, il Papa ha sottolineato l’importanza della preghiera quotidiana del Padre Nostro e della speranza nel regno di Dio, ricordando che la storia non è determinata dai potenti ma da chi mette le proprie energie al servizio del bene: “È un vangelo, una vera buona notizia che ci motiva e ci coinvolge”, ha concluso.