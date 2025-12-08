Brasile, la protesta nelle città contro la violenza di genere

Decine di migliaia di donne in diverse città del Brasile hanno manifestato domenica contro la violenza di genere, sulla scia di una serie di casi di grande risonanza che hanno sconvolto il Paese e scatenato l’indignazione. Donne e uomini di tutte le età, sono scesi in piazza a Rio de Janeiro, San Paolo e in altre città per chiedere la fine dei femminicidi, degli stupri e della misoginia. A San Paolo, la marcia si è svolta nella iconica Avenida Paulista con migliaia di donne, ma anche molti uomini, che portavano cartelli e cantavano slogan contro il femminicidio. A un certo punto, i partecipanti si sono sdraiati per terra per simboleggiare la violenza contro i corpi delle donne in tutto il Paese. I manifestanti di Rio de Janeiro hanno posizionato decine di croci nere sul cemento rovente, hanno portato adesivi con messaggi come “il machismo uccide” e hanno indossato sciarpe verdi associate alla richiesta di accesso all’aborto. Dieci anni fa, il Brasile ha approvato una legge che riconosce il reato di femminicidio, definito come la morte di una donna in ambito domestico o a seguito di disprezzo nei confronti delle donne. Nel 2024, 1492 donne sono state vittime di femminicidio, il numero più alto dall’introduzione della legge nel 2015.