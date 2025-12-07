Senegal, la Dakar Fashion Week trasforma il mare nella sua passerella

(LaPresse) Modelle e modelli hanno sfilato in mare, a bordo di barche da pesca, in occasione della 23ª edizione della Dakar Fashion Week, fondata nel 2002 dalla stilista senegalese Adama Ndiaye, meglio conosciuta come Adama Paris. Il tema di quest’anno è “l’oceano come palcoscenico” e ha attirato numerosi appassionati e intenditori. Dakar, infatti, è da tempo leader nella scena della moda africana e questo rappresenta uno degli eventi più antichi del suo genere nel continente. Il Paese è stato anche il trampolino di lancio per molti movimenti culturali che hanno messo radici e si sono diffusi in tutta l’Africa occidentale, dall’hip-hop ai graffiti, allo streetwear.