Prima della Scala, l'arrivo di Achille Lauro: "Coraggioso mettere in scena quest'opera, tematica attualissima"

“Non è la prima volta per me alla prima della Scala, devo dire che sono contento di vedere uno spettacolo di questa portata, così importante e anche così attuale”. Lo ha detto Achille Lauro arrivando alla Scala per la prima, ‘Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk‘, di Sostakovic. “Ieri tedoforo, oggi alla Scala”, gli fanno notare i cronisti. “Sì, è un bellissimo momento”, ammette l’artista, che poi torna sull’opera in scena oggi: “Sono un musicista, mi piace ascoltare e studiare, credo che quest’opera sia importante perché tratta tematiche attualissime e secondo me è anche un atto coraggioso portarla qui oggi”.