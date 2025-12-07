Prima della Scala, Barbara Berlusconi: "Occasione per portare cultura italiana e Milano nel mondo"

“La Prima nel Cda della Scala è una bella emozione, c’è tanto impegno da parte mia, tanto lavoro ma soprattutto è un’occasione importantissima perché porta la cultura italiana e Milano nel mondo. Mio padre amava l’opera, ho avuto il pacere di accompagnarlo parecchi anni fa a una Prima”. Così Barbara Berlusconi a margine della prima del Teatro alla Scala dove ‘Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk’ di Dmitrij Šostakovič inaugura la stagione d’opera 2025/26. Sul fatto che alla Prima non siano presenti il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, Berlusconi ha detto: “Credo sia una serata importante per la cultura e anche molto bella per le persone che sono venute ad ammirare questa opera”. Sull’opera Barbara Berlusconi, vestita in un elegante abito rosso di Giorgio Armani, “con cui ho voluto omaggiarlo”, ha spiegato: “So che è un’opera ruvida e cruda e mi aspetto di poter fare una riflessione sui temi attuali. C’è un grande tema femminile e credo sia molto importante”.