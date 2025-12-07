Messico, due morti e sette feriti in un'esplosione a Michoacan

In Messico un’esplosione fuori da una stazione di polizia locale nello stato messicano occidentale di Michoacan sabato ha ucciso almeno due persone e ne ha ferite sette. Lo hanno detto funzionari della sicurezza locale e federale. L’esplosione è avvenuta mentre il governo federale ha intensificato le attività di sicurezza nello stato, inviando ulteriori truppe dopo due recenti omicidi di alto profilo. Hector Zepeda, comandante della polizia della comunità di Coahayana, ha detto sabato che l’esplosione ha ucciso due dei suoi agenti di polizia e che tra i feriti ci sono dei civili. Ha detto che alcune delle vittime sono state trovate lontano dal luogo dell’esplosione, che ha danneggiato anche gli edifici vicini. La polizia comunitaria, che pattuglia varie comunità rurali, è un residuo delle forze di vigilanza civile che imbracciarono le armi più di dieci anni fa per difendere le comunità dai cartelli della droga, e che furono poi formalizzate dallo Stato. Coahuayana si trova vicino alla costa del Pacifico nel Michoacan occidentale e al confine con lo stato di Colima, una roccaforte del potente cartello Jalisco New Generation. Almeno tre dei sei cartelli della droga che l’amministrazione Trump ha designato come organizzazioni terroristiche – Jalisco New Generation, United Cartels e The New Michoacan Family – operano qui, oltre a una serie di gruppi armati locali, alcuni sostenuti dal cartello di Sinaloa.