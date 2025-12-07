Gaza, Merz a Netanyahu: "Germania vicina a Israele, ma soluzione dei due Stati è la migliore"

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha sottolineato che Berlino “difenderà sempre l’esistenza e la sicurezza di Israele”. “Questo fa parte del nucleo immutabile della nostra relazione. Questo vale oggi, vale domani e vale per sempre”, ha detto Merz insieme al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, dopo che i due si sono incontrati per i colloqui. Merz, tuttavia, ha riconosciuto che la condotta di Israele durante la guerra a Gaza aveva posto un dilemma alla Germania. “La Germania deve difendere la sicurezza di Israele, e la Germania deve difendere la dignità umana e la giustizia, che sono al centro della nostra costituzione”, ha affermato. “In quanto Paese in guerra, in quanto Stato costituzionale democratico, nelle sue azioni militari Israele deve misurarsi anche rispetto al diritto internazionale”, ha aggiunto. La Germania aveva imposto un divieto temporaneo all’esportazione di armi verso Israele all’inizio di quest’anno. Il mese scorso il divieto è stato revocato dopo un accordo di cessate il fuoco tra Israele e il gruppo militante di Hamas. Merz ha anche affermato che la soluzione dei due Stati offre “la migliore prospettiva per il futuro” della regione, ma che qualsiasi riconoscimento di uno Stato palestinese potrà arrivare solo alla fine dei negoziati.