Australia, studenti Indigeni trasformano auto danneggiate in spa e saune

(LaPresse) In Australia, studenti delle First Nation hanno dato nuova vita a cinque auto danneggiate trasformandole in spa, saune e bagni di vapore, nell’ambito di un’iniziativa di arte pubblica. Il progetto, chiamato Waynapuni Pools, esplora il rapporto culturale e spirituale degli Indigeni con l’acqua, combinando creatività artistica e apprendimento culturale. Due modelli di auto un tempo iconici sulle strade australiane, tra cui Ford Falcon e Holden Commodore, sono stati convertiti dagli studenti della Montrose Bay High School in strutture riscaldate, offrendo una prospettiva innovativa sull’arte, la cultura e l’ambiente. Il video mostra il processo di trasformazione delle auto e l’esperienza degli studenti mentre approfondiscono le loro radici culturali e il legame con la natura.