Brasile, il centro di San Paolo si illumina per Natale: cittadini e turisti a bocca aperta

Il centro storico di San Paolo è stato decorato con luci natalizie e proiezioni per mettere in risalto il patrimonio architettonico della città più grande dell’America Latina. Le facciate della Catedral da Sé sono state illuminate con proiezioni sincronizzate di simboli e tradizioni cattoliche, attirando folle nel centro della città. Oltre ai monumenti illuminati, le piazze pubbliche ospitano attrazioni per tutta la famiglia. È stato allestito anche uno speciale “Villaggio di Babbo Natale”, con apparizioni di Babbo Natale che deliziano sia i bambini che gli adulti.