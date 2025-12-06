Argentina, Milei sale a bordo dei nuovi caccia F-16 dell'aviazione

Primo sorvolo pubblico a Buenos Aires per i 6 nuovi caccia F-16 recentemente acquisiti dall’aviazione argentina in quello che il presidente Javier Milei ha definito un potenziamento storico della difesa nazionale. La formazione composta dai sei aerei è passata sopra i principali monumenti della capitale, tra cui Plaza de Mayo, Avenida 9 de Julio e l’Obelisco. Milei è anche salito su uno dei jet. Ha affermato che la loro acquisizione segna un punto di svolta nella capacità dell’Argentina di proteggere il proprio spazio aereo, criticando le precedenti amministrazioni per quella che ha descritto come una trascuratezza ideologica nei confronti delle forze armate. I primi caccia dovrebbero entrare in servizio nel gennaio 2026, con consegne che proseguiranno fino al 2028.