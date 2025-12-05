Milano-Cortina 2026, Mattarella accende il braciere celebrativo: le immagini dal Quirinale

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha acceso, nel piazzale del Quirinale, il braciere celebrativo olimpico dei Giochi di Milano-Cortina 2026. Alla presenza, tra gli altri, della premier Giorgia Meloni, dei presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, del presidente del Cio, Kirsty Coventry, dei ministri dello sport e delle infrastrutture, Andrea Abodi e Matteo Salvini e dei presidenti del Coni e del Cip, Luciano Buonfiglio e Giunio De Sanctis, il presidente della Fondazione Milano-Cortina, Giovanni Malagò, ha acceso – dalla fiamma custodita in una ‘lanterna’ arrivata ieri da Atene e posizionata all’interno di una ‘cassaforte’ – la fiaccola consegnata al presidente Mattarella che ha poi raggiunto e acceso il piccolo braciere celebrativo.

Un atto simbolico che segna l’inizio del viaggio in Italia della torcia lungo 63 giorni e 12.000 chilometri (toccando tutte le 20 regioni e le 110 province, passando da 60 siti patrimonio mondiale dell’Unesco) con Milano come destinazione finale, dove il prossimo 6 febbraio si darà il via ufficiale ai Giochi Olimpici invernali 2026. Il braciere celebrativo resterà davanti al Quirinale fino alle 14, per poi essere portato allo Stadio dei Marmi. Un centinaio di persone hanno raggiunto il piazzale per assistere all’evento omaggiato con il passaggio delle Frecce Tricolori. Il viaggio prenderà il via domani, sabato 6 dicembre, dallo Stadio dei Marmi e proseguirà verso la Città del Vaticano, Largo Argentina e l’architettura iconica del Gazometro, per passare poi a Piazza San Pietro, Castel Sant’Angelo e terminare il percorso a Piazza del Popolo, attraversando per oltre 30 chilometri tutti i luoghi più iconici della città. Sarà Gregorio Paltrinieri il primo tedoforo dopo la cerimonia dell’accensione al Quirinale. Tra i protagonisti della staffetta il cestista Achille Polonara, Elisa Di Francisca e Gianmarco Tamberi. Nel percorso lungo la Capitale si alterneranno poi Matteo Berrettini, Gigi Datome, Andrea Bargnani, Max Biaggi, il regista Giuseppe Tornatore, Achille Lauro, Noemi, l’attrice Claudia Gerini e la stilista Lavinia Biagiotti.