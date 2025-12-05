Londra, acceso il mega albero di Natale a Trafalgar Square

È stato acceso a Trafalgar Square giovedì sera l’albero di Natale di Londra. Un albero arrivato dalla Norvegia che simboleggia l’amicizia tra la capitale britannica e Oslo in una cerimonia annuale che mette in risalto la storia dell’alleanza tra i due paesi.

La cerimonia di accensione segna l’inizio del conto alla rovescia di Londra verso il Natale e si tiene tradizionalmente il primo giovedì di dicembre. Le file di luci sono appese verticalmente, secondo la tradizione norvegese. L’albero rimarrà nella piazza fino al 5 gennaio, noto anche come la dodicesima notte di Natale.