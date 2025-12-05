Lega, Zaia a colloquio con Salvini e Fontana: “Vannacci? Su lui neanche un cenno”

(LaPresse) Scambio di vedute a margine della cerimonia di accensione del braciere celebrativo Olimpico al Quirinale, tra il presidente della regione Veneto uscente Luca Zaia, il segretario della Lega Matteo Salvini, il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana e il quello della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti. Un colloquio tra politici leghisti a margine che ha l’aria di una mini riunione di partito. “Un federale della Lega per parlare di Lombardia? No, assolutamente no” risponde ai cronisti Zaia. “Abbiamo parlato di futuro e di come crescere ancora di più. Niente federale. Vannacci? No” risponde ridendo. “Su Vannacci posso dire che non è stato neanche oggetto di una minima citazione” aggiunge. “Su un mio ruolo di peso nella Lega? Ho letto anch’io queste cose. Non provengono da me e non si mette in discussione la leadership di Salvini. Ci saranno modi più avanti e io immagino di ascoltare istanze come queste. La mia posizione sul modello CDU-CSU la conoscete. Ma non abbiamo parlato di questo oggi” conclude.