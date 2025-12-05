Brasile, a Copacabana Babbo Natale arriva sulla moto d'acqua

Babbo Natale è arrivato in moto d’acqua sulla spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro, in Brasile, nell’ambito di un progetto volto a regalare una giornata di gioia ai bambini affetti da diverse patologie, tra cui tumori infantili, sindromi, disabilità e malattie rare.

Decine i piccoli che si sono riuniti per la festa di Natale organizzata dai vigili del fuoco della città e da alcune organizzazioni no profit locali, dove hanno ricevuto diversi regali.