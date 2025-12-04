Savona, maxi sequestro di gioielli e capi d'abbigliamento falsi: sei denunce

I finanzieri del Comando Provinciale di Savona hanno intensificato l’azione operativa sviluppata e sequestrato centinaia di monili ed accessori per l’abbigliamento e l’estetica in argento quali orecchini, collane e braccialetti riportanti anche marchi di maison di lusso, nella specie Chanel, Van Cleef e Louis Vuitton.

In particolare, i militari del Gruppo, dopo aver individuato diversi esercizi commerciali che esponevano, in vetrina, gioielli riportanti i monogrammi citati e ritenendone dubbia l’autenticità, hanno proceduto all’effettuazione di mirati rilievi fotografici, poi inviati ad esperti di settore nell’ambito della tutela del diritto di proprietà industriale, con uno speciale focus nei settori della moda, dei beni di lusso e dei prodotti di eccellenza. Al termine dell’operazione di servizio si è avuto conferma della non autenticità dei monili in vendita per caratteristiche costruttive, tipologia dei materiali impiegati, grado generale di confezione, rifinitura ed assemblaggio non in linea con gli standard qualitativi garantiti dagli originali. Gli operanti hanno quindi fatto accesso presso i punti vendita interessati e sequestrato i prodotti con conseguente inoltro di notizia di reato indirizzata alla locale Procura della Repubblica. Sono così stati denunciate sei persone. I beni sequestrati, avrebbero generato un incasso alla vendita di oltre 20 mila euro.