Gaza, Hamas restituisce a Israele i resti di un altro ostaggio

Israele ha ricevuto i resti di quello che potrebbe essere uno degli ultimi ostaggi a Gaza, e il governo ha detto che inizierà a consentire ai palestinesi di lasciare il territorio devastato dalla guerra attraverso un valico di frontiera con l’Egitto. I resti trovati dai militanti nel nord di Gaza sono stati restituiti e saranno esaminati da esperti forensi.

I resti dei militanti consegnati martedì non corrispondono a nessuno degli ultimi due ostaggi a Gaza. La restituzione di tutti gli ostaggi presi nell’attacco del 7 ottobre 2023, che ha dato inizio alla guerra, è un elemento chiave della prima fase del cessate il fuoco iniziato in ottobre. In cambio, Israele ha rilasciato i prigionieri palestinesi. Secondo i termini del cessate il fuoco, il valico di Rafah, chiuso da tempo, verrà aperto per le evacuazioni mediche e i viaggi da e per Gaza. L’Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che ci sono più di 16.500 malati e feriti che hanno bisogno di lasciare Gaza per cure mediche. Tuttavia, non è stato immediatamente chiaro quando sarebbe stato aperto il valico di frontiera, a causa di una disputa che Israele ha con l’Egitto, che vuole che i palestinesi possano tornare a Gaza attraverso il valico.