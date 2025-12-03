Pietrangeli, il presidente del Coni Buonfiglio: "Da lui sempre parole d'esperienza ed ironia"

“Ho avuto il piacere di conoscerlo da vicino e chiacchierare tante volte con lui. Erano parole piene d’esperienza, piene d’ironia come sapeva chiacchierare lui, che ti metteva a tuo agio. Non ha mai fatto pesare quello che ha fatto, ma è sempre stato disponibile con cordialità. Una volta mi ha colpito perchè vedendomi entrare si è alzato, e gli ho detto Nicola mi alzerò sempre io per quello che hai fatto e ci hai insegnato”. Così il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, ha ricordato Nicola Pietrangeli, rendendo omaggio al campione di tennis morto a 92 anni, nella camera ardente allestita al Foro Italico di Roma. “E’ stato un ambasciatore non solo di Roma nel mondo ma del nostro Paese. Gli renderemo omaggio com’è giusto che sia”, ha invece sottolineato l’assessore allo Sport di Roma, Alessandro Onorato. “Non c’è età che tenga per Nicola Pietrangeli, per noi era una persona eterna – ha detto -. Non ci si abitua all’idea di non incontrarlo nuovamente al bar del tennis, per le strade della nostra città, agli Internazionali, è una gigantesca perdita”.