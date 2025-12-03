Pietrangeli, da Panatta a Malagò: tutti in fila per il commosso omaggio al Foro Italico

Si è aperta sulle note di Aznavour la camera ardente per Nicola Pietrangeli nel campo che porta il suo nome al Foro Italico di Roma: campo che lo vide trionfare, primo italiano, agli Internazionali d’Italia. Oltre la famiglia, con i figli Filippo e Marco, tante personalità hanno voluto rendere omaggio all’ex campione morto l’1 dicembre a 92 anni: l’ex presidente del Coni e presidente della Fondazione Milano-Cortina, Giovanni Malagò, Adriano Panatta, l’ex compagna Licia Coló, l’attore Franco Nero, e il mister della nazionale italiana di tennis vincitrice della Coppa Davis Filippo Volandri.