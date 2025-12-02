Papa in Libano, parenti vittime esplosione attendono il Pontefice

Le famiglie delle vittime dell’esplosione del porto di Beirut del 2020 si sono riunite sul luogo del disastro prima della visita di Papa Leone XIV, nell’ultimo giorno del suo viaggio in Libano. Ci si aspettava che Leone offrisse una preghiera silenziosa e incontrasse i parenti di alcune delle 218 persone uccise dall’esplosione, che ha devastato Beirut e ha causato danni per miliardi di dollari dopo che centinaia di tonnellate di nitrato di ammonio sono esplose in un magazzino. Cinque anni dopo, queste famiglie stanno ancora cercando giustizia. Nessun funzionario è stato condannato in un’indagine giudiziaria che è stata ripetutamente ostacolata, facendo arrabbiare i libanesi per i quali l’esplosione è stata solo l’ultima crisi dopo decenni di corruzione e crimini finanziari. Domenica, quando è arrivato in Libano, Leone ha esortato i leader politici del Paese a perseguire la verità come mezzo di pace e riconciliazione.