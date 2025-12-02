Pallavolo, Berruto allenatore in Palestina: "Progetto di pulizia etnica ha colpito anche lo sport"

Mauro Berruto ha parlato della sua recente esperienza da ct a interim della Nazionale Palestinese maschile di pallavolo. A fine novembre è stato nei territori colpiti dalla guerra e ha potuto vedere con i propri occhi il momento che stanno vivendo gli atleti locali. “Ho avuto modo di verificare allenando questa squadra, incontrando allenatori e allenatrici come questo progetto di pulizia etnica, perché così va chiamato, interessi anche lo sport”, ha spiegato l’ex ct azzurro e responsabile sport del Pd. “Tanti degli atleti che avrei dovuto allenare non sono potuti venire – ha continuato – Purtroppo abbiamo anche incontrato alcuni atleti molto giovani che sono stati vittime di tortura, di carcerazione dura e ci hanno raccontato di come una cosa normale, come fare sport che per noi è normale in questo momento sia impedita”. Poi Berruto ha aggiunto: “Tutto ciò è in violazione a qualunque principio della carta olimpica. Noi fra due mesi ospiteremo i giochi olimpici invernali, non possiamo spegnere la luce su questo tema”.