Israele, manifestanti davanti alla residenza di Herzog: “No alla grazia a Netanyahu”

Alcune decine di manifestanti si sono riuniti davanti alla residenza del presidente israeliano Isaac Herzog a Gerusalemme per esprimere la loro opposizione alla prospettiva di grazia per il primo ministro Benjamin Netanyahu. Netanyahu ha chiesto al presidente del Paese di concedergli la grazia per l’accusa di corruzione mentre cerca un modo per porre fine al suo lungo processo. La richiesta ha immediatamente scatenato le denunce degli oppositori, secondo i quali la grazia “indebolirebbe le istituzioni democratiche e invierebbe un messaggio pericoloso di essere al di sopra dello stato di diritto”. Durante la protesta, l’ex ministro della Difesa Moshe Yaalon ha detto alla folla che Netanyahu stava “distruggendo lo Stato israeliano”. Netanyahu è l’unico primo ministro in carica nella storia israeliana a essere processato, dopo essere stato accusato di frode, abuso di fiducia e accettazione di tangenti in tre casi distinti, accusandolo di aver scambiato favori con ricchi sostenitori politici. Tutte accuse che Netanyahu ha sempre respinto, parlando di “caccia alle streghe orchestrata dai media, dalla polizia e dalla magistratura”.