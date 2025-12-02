Da vecchio rottame a gioiello a quattro ruote: il restauro della storica Aston Martin è sorprendente

Una scintillante Aston Martin DB5 su una strada britannica è uno dei luoghi più iconici dell’automobilismo classico. L’auto, notoriamente guidata da James Bond in numerosi film, è una delle auto sportive britanniche più ambite in circolazione. Questo esemplare quasi perfetto appartiene a John e Sue Williams e finalmente potranno vedere la loro auto restaurata presso l’Aston Martin Works di Newport Pagnell, dove l’auto fu originariamente costruita negli anni ’60. Oggi sembra in condizioni da showroom, ma non molto tempo fa la DB5 era uno scheletro arrugginito e ospitava una famiglia di topi. Il meccanico gallese John Williams l’acquistò originariamente nel 1965 per 900 sterline (circa 15.000 sterline di oggi). Per anni l’auto è rimasta parcheggiata fuori casa, dove il tempo e il clima britannico hanno avuto il sopravvento. Il costo del restauro era stimato in 400mila sterline. Dopo aver fatto sacrifici per 40 anni, il sogno di John è diventato realtà quando l’auto è stata affidata alla storica casa dell’Aston Martin a Newport Pagnell alla fine del 2022. Sono state necessarie oltre 2.500 ore di lavoro specialistico da parte degli artigiani Aston Martin per far rivivere il raro modello, una berlina con guida a destra originariamente rifinita nell’ambito Silver Birch e dotata di un motore Vantage ad alte prestazioni. L’Aston Martin Works valuta l’auto restaurata più di 1 milione di sterline, anche se John non ha assolutamente intenzione di venderla.