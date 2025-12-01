Borsa: Kaleon, oggi primo giorno di quotazione a Milano e Parigi

Primo giorno di quotazione in Borsa oggi per Kaleon, società di gestione e valorizzazione turistica di patrimoni artistici, naturali e museali. La società è la prima a raggiungere la quotazione simultanea sui listini di Milano e Parigi (Euronext Growth Milan ed Euronext Growth Paris), dopo un processo avvenuto in parallelo sui due mercati nelle scorse settimane. Kaleon, che ha nel suo portafoglio di gestione asset prestigiosi (Isola Bella e Isola Madre nel Golfo Borromeo; Parco Pallavicino; Parco del Mottarone; Rocca di Angera e i Castelli di Cannero, location appartenenti storicamente alla Famiglia Borromeo) aveva annunciato lo scorso 27 novembre il successo del collocamento finalizzato all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie. La doppia quotazione in Borsa di oggi “è una grande novità sul mercato italiano ed europeo, e spero che sia la prima di numerose quotazioni che portino l’Europa a essere competitiva con gli Stati Uniti a livello di mercati borsistici: una cosa di cui c’è assolutamente bisogno”, ha dichiarato Vitaliano Borromeo, Presidente di Kaleon, per il quale l’obiettivo è “poter assicurare delle regole precise e chiare a chiunque voglia affidarci il suo bene monumentale da gestire”. Trattandosi di patrimoni molto fragili, “è indispensabile affidarlo a qualcuno che sappia che cosa fare, e credo che noi negli ultimi 40 anni abbiamo dimostrato cosa si può fare, e come farlo in termini assolutamente redditizi”. “Per noi la quotazione di oggi è un punto di partenza. Il lavoro fatto fino adesso è la dimostrazione di ciò che possiamo fare per il futuro, andando possibilmente a gestire nuove location. In Italia ci sono moltissime location non adeguatamente valorizzate, e noi crediamo di avere il management, la capacità, la forza finanziaria per riuscire a farlo. Di valorizzarle non solo per la nostra società, ma anche per la nostra nazione”, ha aggiunto Davide Molteni, ceo di Kaleon, aggiungendo che il mercato “ha mostrato entusiasmo nella nostra attività di quotazione: siamo arrivati ad avere 3.063 azionisti tra retail e istituzionali. Qualcosa, a mio modo di vedere, di straordinario”.