Venezuela, pochissimi voli attraversano lo spazio aereo: le immagini di Flightradar24

Rimane teso il clima tra Venezuela e Stati Uniti. Diverse compagnie aeree hanno cancellato i voli verso il Paese sudamericano dopo che la Federal Aviation Administration degli Usa ha invitato i piloti a prestare attenzione durante i voli nel Paese a causa dell’intensificarsi delle attività militari. Sabato, inoltre, il presidente statunitense Donald Trump ha affermato che lo spazio aereo attorno al Venezuela dovrebbe essere considerato “completamente chiuso”, un’affermazione che ha sollevato ulteriori interrogativi sulla pressione esercitata da Washington sul leader di Caracas Nicolás Maduro. Nelle immagini mostrate da Flightradar24, datate 30 novembre 2025, si riscontrano pochi aerei sui cieli del Venezuela, per lo più in transito sulla zona costiera.