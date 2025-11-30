Ucraina, l'incontro in Florida tra i negoziatori Usa e la delegazione di Kiev

Una delegazione Usa ha incontrato domenica in Florida una delegazione di negoziatori ucraini. Trump sta cercando di mediare la fine della guerra in Ucraina sin dal suo insediamento. Da parte statunitense, al tavolo dei negoziati erano presenti il segretario di Stato Marco Rubio, l’inviato di Trump Steve Witkoff e il genero del presidente Jared Kushner. Witkoff aveva lavorato a un piano di pace in 28 punti criticato perché troppo favorevole alla Russia. I colloqui seguono le recenti dimissioni di Andrii Yermak da capo di gabinetto del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Witkoff dovrebbe incontrare questa settimana a Mosca il leader russo Vladimir Putin.