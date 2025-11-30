Sanremo 2026, i Jalisse ancora esclusi reagiscono in diretta: "La saga continua"

Video ironico dei Jalisse, anche quest’anno non entrati nella lista dei Big del prossimo Festival di Sanremo. Il duo ha seguito in diretta l’annuncio di Carlo Conti, preparando per l’occorrenza dei palloncini con la scritta 29 che hanno poi sollevato quando il direttore artistico ha finito l’annuncio. “E la saga continua, l’anno prossimo facciamo cifra tonda”, commentano. Più polemico il post che accompagna il video: “E la saga continua, le domande rimangono, ma noi ci rialziamo sempre”, scrivono i Jalisse.