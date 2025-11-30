Croazia, migliaia in piazza contro l'estrema destra: "Uniti contro il fascismo"

Domenica migliaia di persone hanno partecipato a manifestazioni di protesta in Croazia contro l’ascesa dell’estrema destra, a seguito di una serie di incidenti che hanno alimentato tensioni etniche e politiche nel Paese membro dell’Unione Europea. Le manifestazioni, denominate “Uniti contro il fascismo”, sono state organizzate in quattro grandi città, tra cui la capitale Zagabria. La folla ha intonato slogan come “Siamo tutti antifascisti” e si è impegnata a contrastare quella che ha definito una manovra dei gruppi di destra volta a diffondere la paura e a mettere a tacere gli oppositori.