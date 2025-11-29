Hong Kong, in centinaia rendono omaggio alle vittime del rogo del grattacielo

I residenti di Hong Kong hanno deposto fiori in omaggio a coloro che hanno perso la vita nell’incendio di tre giorni fa che ha distrutto un complesso residenziale. Famiglie con bambini piccoli, gruppi di adolescenti, coppie e anziani sono stati tra coloro che sono accorsi sul posto per rendere omaggio. I vigili del fuoco di Hong Kong hanno trovato decine di altri corpi in un grattacielo dopo che l’enorme rogo ha travolto sette edifici. Il bilancio delle vittime è salito a 128, molti dei quali risultano ancora dispersi. Le autorità hanno detto che gli allarmi antincendio nel complesso, che ospitava molte persone anziane, non hanno suonato durante l’incendio. Venerdì le autorità hanno arrestato altre otto persone coinvolte nella ristrutturazione dell’edificio, tra cui subappaltatori di ponteggi e project manager. L’incendio si è propagato rapidamente a causa delle impalcature di bambù e dei pannelli di schiuma altamente infiammabili.