Sri Lanka, frane e inondazioni causano oltre 40 morti

Lo Sri Lanka ha fermato i treni passeggeri e chiuso le strade in alcune parti del Paese dove le frane e le inondazioni provocate dalle forti piogge hanno causato più di 40 morti, hanno detto giovedì i funzionari. La televisione locale ha mostrato un elicottero dell’aeronautica militare che salvava tre persone bloccate sul tetto di una casa circondata dalle inondazioni, mentre la marina e la polizia utilizzavano imbarcazioni per trasportare i residenti. Il centro di gestione dei disastri del governo ha affermato che 25 dei decessi segnalati si sono verificati nelle regioni montuose di coltivazione del tè di Badulla e Nuwara Eliya, nella provincia centrale del Paese, a circa 300 chilometri a est della capitale Colombo. Giovedì altre 21 persone sono scomparse a causa di frane nelle stesse zone, mentre 10 persone sono rimaste ferite.